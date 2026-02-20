Edizione n° 5982

MICHELE SANTOVITO San Giovanni Rotondo piange il Maestro Michele Santovito

Figura di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati, ricordato per la sua anima dolce e il grande cuore

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo è in lutto per la scomparsa del Maestro Michele Santovito, figura di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati, ricordato per la sua anima dolce e il grande cuore.

Sangiovannese DOC e appassionato di musica, Santovito ha dedicato la vita all’insegnamento presso la Scuola Dante Galiani, formando non solo studenti, ma persone, trasmettendo valori di rispetto, passione e amore per l’arte. Era considerato un maestro di vita, capace di unire competenza musicale e sensibilità umana.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda per il sorriso gentile, la disponibilità e la delicatezza d’animo. La musica per lui era una vocazione e una missione, e credeva profondamente nella forza educativa dell’armonia e nella crescita dei giovani attraverso la cultura.

I momenti condivisi, come le passeggiate sulla piana di Monte Calvo alla ricerca di funghi cardoncelli, restano un ricordo prezioso di semplicità, amicizia e gioia di vivere.

Amico di lunga data di Buenza, Palmitessa, Capuano e Santoro, Santovito lascia un vuoto profondo nella comunità, ma la sua musica continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.

La città saluta con affetto il Maestro, la cui anima continuerà a vibrare in ogni melodia.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

