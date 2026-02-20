San Menaio, al via i lavori sul lungomare: nuove barriere in legno e marciapiede riqualificato

VICO DEL GARGANO – Sono iniziati questa mattina, venerdì 20 febbraio, i lavori di sostituzione delle vecchie barriere protettive sul lungomare di San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano. L’intervento, annunciato nei giorni scorsi sui profili social del sindaco Lello Sciscio e avviato dopo interlocuzioni con FerGargano, punta a rafforzare la sicurezza di residenti e villeggianti e a migliorare il decoro urbano della località.

Il guardrail, ormai fatiscente, sarà sostituito con una nuova barriera in legno, scelta che coniuga funzionalità e valorizzazione paesaggistica del tratto costiero. «Un lavoro ormai improcrastinabile», ha sottolineato il primo cittadino.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del lungomare. L’11 febbraio scorso, infatti, sono stati appaltati i lavori per il rifacimento del marciapiede e l’installazione di una nuova illuminazione pubblica lungo il tratto compreso tra il passaggio a livello di San Menaio (zona Olimpia) e la località Valazzo. L’investimento complessivo ammonta a 227.393,69 euro.

«Questo intervento è quasi concomitante all’avvio dei lavori per il nuovo marciapiede – ha dichiarato il sindaco Sciscio –. Cerchiamo di rendere la nostra San Menaio un posto più bello».

Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere prima dell’estate, così da garantire una fruizione più sicura e deorosa della frazione durante la stagione turistica. Tra gli obiettivi dichiarati dell’amministrazione anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere il lungomare pienamente accessibile. Un intervento atteso da tempo, che punta a coniugare sicurezza, accessibilità e valorizzazione di una delle mete balneari più apprezzate del Gargano.