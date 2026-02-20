Edizione n° 5983

BALLON D'ESSAI

SIGNORI MANFREDONIA // Beppe Signori a Manfredonia per il “Sì” al referendum: “La mia vicenda vi farà riflettere”
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

FABBRICA SIGARETTE // Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri per 14 milioni di euro
20 Febbraio 2026 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // San Menaio, al via i lavori sul lungomare: nuove barriere in legno e marciapiede riqualificato

SAN MENAIO MAQUILLAGE San Menaio, al via i lavori sul lungomare: nuove barriere in legno e marciapiede riqualificato

Intervento per sicurezza e decoro urbano. Investimento da oltre 227mila euro, conclusione prevista prima dell’estate.

San Menaio, al via i lavori sul lungomare: nuove barriere in legno e marciapiede riqualificato

San Menaio, al via i lavori sul lungomare: nuove barriere in legno e marciapiede riqualificato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

VICO DEL GARGANO – Sono iniziati questa mattina, venerdì 20 febbraio, i lavori di sostituzione delle vecchie barriere protettive sul lungomare di San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano. L’intervento, annunciato nei giorni scorsi sui profili social del sindaco Lello Sciscio e avviato dopo interlocuzioni con FerGargano, punta a rafforzare la sicurezza di residenti e villeggianti e a migliorare il decoro urbano della località.

Il guardrail, ormai fatiscente, sarà sostituito con una nuova barriera in legno, scelta che coniuga funzionalità e valorizzazione paesaggistica del tratto costiero. «Un lavoro ormai improcrastinabile», ha sottolineato il primo cittadino.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del lungomare. L’11 febbraio scorso, infatti, sono stati appaltati i lavori per il rifacimento del marciapiede e l’installazione di una nuova illuminazione pubblica lungo il tratto compreso tra il passaggio a livello di San Menaio (zona Olimpia) e la località Valazzo. L’investimento complessivo ammonta a 227.393,69 euro.

«Questo intervento è quasi concomitante all’avvio dei lavori per il nuovo marciapiede – ha dichiarato il sindaco Sciscio –. Cerchiamo di rendere la nostra San Menaio un posto più bello».

Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere prima dell’estate, così da garantire una fruizione più sicura e deorosa della frazione durante la stagione turistica. Tra gli obiettivi dichiarati dell’amministrazione anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere il lungomare pienamente accessibile. Un intervento atteso da tempo, che punta a coniugare sicurezza, accessibilità e valorizzazione di una delle mete balneari più apprezzate del Gargano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO