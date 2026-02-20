Edizione n° 5982

Beppe Signori a Manfredonia per il "Sì" al referendum: "La mia vicenda vi farà riflettere"
19 Febbraio 2026 - ore  20:33

Tonino ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti casa: mistero sull'agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

SINNER DOHA Sinner si ferma ai quarti a Doha: Mensik spezza il sogno della finale con Alcaraz

Il numero due del mondo è stato eliminato nei quarti di finale dal ceco Jakub Mensik, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3

Sinner si ferma ai quarti a Doha: Mensik spezza il sogno della finale con Alcaraz

Jakub Mensik e Jannik Sinner - Fonte Immagine: rainews.it

Redazione
20 Febbraio 2026
Si chiude con una sorpresa amara il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP Qatar Open di Doha. Il numero due del mondo è stato eliminato nei quarti di finale dal ceco Jakub Mensik, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. Sfuma così la possibile finale contro Carlos Alcaraz, attesa da molti alla vigilia.

Il primo set è stato equilibratissimo, senza break fino al 6-6. Nel tie-break Mensik ha alzato il livello, dominando 7-3 grazie a un servizio potente e a scambi giocati con grande precisione. Nel secondo parziale Sinner ha reagito con autorità: dopo aver annullato una palla break in avvio, ha cambiato ritmo, strappando due volte consecutive il servizio all’avversario e chiudendo 6-2.

Nel terzo set è arrivata la svolta decisiva. Mensik ha ottenuto un break immediato, riuscendo poi a difenderlo con solidità. Nel nono game ha piazzato un nuovo allungo, conquistando quella che rappresenta la vittoria più prestigiosa della sua carriera e l’accesso alla semifinale contro il francese Arthur Fils.

Per Sinner si tratta di uno stop inatteso, soprattutto dopo le aspettative legate al suo rientro nel circuito in questa fase della stagione. Dopo la semifinale persa a Melbourne contro Novak Djokovic, l’azzurro era chiamato a ritrovare continuità in una parte dell’anno che in passato gli era stata preclusa dalla sospensione legata al caso Clostebol. L’avvio non è stato dei migliori, ma le prossime tappe nei Masters 1000 statunitensi, tra Indian Wells e Miami, offriranno subito l’occasione per riscattarsi.

Nel frattempo, Alcaraz ha raggiunto la semifinale con fatica, superando in tre set il russo Karen Khachanov. Ma il protagonista inatteso della giornata resta Mensik, talento in forte ascesa che ha saputo approfittare dell’occasione contro uno dei big del circuito.

Lo riporta rainews.it.

