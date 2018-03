Di:

Si scrive Consulta, si legge Amicizia. Piemontese in Emilia Romagna ultima modifica: da

Foggia – LA Consulta non è solo un momento di pura rappresentanza ma è anche l’occasione per stringere sinceri e durevoli rapporti umani, importanti e fondamentali. L’occasione della visita a Ferrara di, già Presidente della Consulta di Foggia, è stato sicuramente uno di questi.Il grande animatore pugliese, visitando la cittadina estense, ha incontrato molti suoi conterranei che hanno scelto come meta del loro percorso universitario la città che deve alla lungimiranza del marchese Alberto V d’Este, su concessione del Papa Bonifacio IX, il fiorire del suo ateneo. Dopo un’impegantiva tre giorni, sul percorso del rientro, l’Emilia Romagna, per mezzo di suoi tre importati esponenti, ha voluto salutare l’Amico e collega.Alla Stazione di Bologna sono infatti arrivati Shahrom Hosseini e Tony Shkreli, rispettivamente già Presidenti della Consulta di Bologna e di Parma, per porgere i propri saluti a Piemontese. “Rincontrare l’Amico Felice è sempre un piacere, specie quando riusciamo a scambiarci consigli e suggerimenti per diffondere best practice nelle Nostre rispettive Consulte” ha dichiarato Lorenzo Barbieri, già animatore della Consulta estense.“È importantissimo il legame umano che si crea tra colleghi, dando la possibilità di rinsaldare le connessioni con territori, anche distanti tra loro, e la presenza qui, oggi, di Shahrom e Tony ne è l’esempio” ha continuato il Tutor di questa Consulta. “L’Emilia Romagna ha cercato e continuerà a sviluppare la capacità di fare rete e di aumentare l’iterazione tra gli studenti, direttrici importantissime specie se viste in chiave europea”.(Nella foto, da sinistra,