(ANSA) – BRINDISI, 20 MAR – Il presidente di un’associazione sportiva di Oria (Brindisi), un uomo di 48 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di una tredicenne. Nei suoi confronti i poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Tea Verderosa, su richiesta del pm Paola Palumbo. L’uomo è accusato di pedofilia. A quanto si è appreso le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della ragazzina che inizialmente aveva taciuto tutto e che poi si è confidata con la madre. Abusi su 13enne, arrestato 48enne in Puglia ultima modifica: da

