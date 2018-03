Il datagate fa tremare Facebook, si dimette capo della sicurezza

Di:

(ansa) L’authority britannica per la protezione della privacy – come riportano i media Usa – starebbe cercando di ottenere un mandato di perquisizione della sede della Cambridge Analytica, la società che ha acquistato i dati raccolti da oltre 50 milioni di utenti Facebook. Dati che sarebbero stati utilizzati per influenzare il voto sulla Brexit e a favore della campagna di Donald Trump. L’obiettivo è di cercare eventuali prove accedendo anche ai server della società.

Facebook crolla in Borsa dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e le pressioni delle autorita’ americane e inglesi su Mark Zuckerberg. Il titolo apre a a Wall Street perdendo il 5,20%, poi crolla finendo per perdere oltre il 7%, trascinando in basso Wall Street. La società di Menlo Park sta sperimentando in Borsa la sua giornata peggiore dal 24 settembre 2012.