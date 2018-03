Di:



Foggia. Gli agenti della Volante della Questura, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno recuperato lo scorso sabato notte un autoarticolato composto da trattore stradale e semirimorchio provento di furto avvenuto qualche ora prima; il valore della refurtiva sembrerebbe pari a 100 mila euro. Alle 21.20 circa la Centrale Operativa ha inviato gli equipaggi sulla SS16 poiché era stato segnalato in transito un autoarticolato rubato poco prima all’azienda Global Service (CB) e munito di sistema di localizzazione satellitare. Le pattuglie, dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada bloccandolo al traffico veicolare, hanno individuato e raggiunto l’autoarticolato; l’autista, alla vista della polizia, ha accelerato mettendo in atto manovre pericolose con cambi di corsia e arrivando persino a tentare di speronare le auto di servizio. La professionalità degli operatori ha permesso di arrestare la sua corsa. Il conducente, messo alle strette, ha abbandonato il mezzo fuggendo nelle buie campagne limitrofe dopo essersi lanciato sotto il guard rail, facendo perdere le proprie tracce nonostante l’inseguimento a piedi. Il veicolo recuperato è stato consegnato al proprietario. Sono in corso serrate indagini finalizzate all’individuazione degli autori del furto. La tempestività dell’intervento unita alla grande professionalità e profonda conoscenza del territorio degli Agenti della Polizia di Stato, ha permessoil recupero della refurtiva di ingente valore, dando un’immediata risposta alla criminalità. Foggia, recuperato autoarticolato provento di furto (VIDEO) ultima modifica: da

