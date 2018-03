Free time conquista a Ginosa l’aritmetica salvezza in serie A2

Di:

Manfredonia. La Free Time Manfredonia, vincendo a Ginosa per 46-19, ha conquistato la salvezza aritmetica in serie A2 di pallamano maschile, alla sua prima apparizione in tale categoria.

La partita di Ginosa non ha avuto storia sin dall’inizio.

Erano troppo forti nei ragazzi di mister Tomaiuolo la rabbia e la delusione per l’inaspettata sconfitta di Altamura, la settimana precedente.

La Free Time è, così, entrata in campo aggredendo gli avversari, vogliosa di dimostrare che quella sconfitta era stata nient’altro che un brutto incidente di percorso dettato dall’inesperienza.

Dopo dieci minuti, dunque, era già sul 7-1, con gli avversari del tutto impotenti ed increduli a fronte di tanto ardore agonistico.

La Free Time ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 24-6, ma nel secondo tempo ha continuato ad incrementare il divario, sino a chiudere il match sul 46-19 finale, trascinata dalle goleade dei soliti Federico Rubbo Robriguez, Federico Vanoli e Giuseppe La Torre, e dalle grandi prestazioni dell’ex Leo Potone, di Diego Tomaiuolo, Michele Cassa, Michele Esposito, Aldo Bottalico, Biagio Lauriola e del redivivo Pasquale Tricarico.

Grande nota lieta del match col Ginosa è stato, poi, l’esordio in serie A2 del giovanissimo, da poco quattordicenne, Nicola Pio Bottalico, stella dell’Under 15, al quale solo la traversa ha, addirittura, impedito il clamoroso goal all’esordio.

“Quella di Ginosa è stata una partita dominata da noi sin dall’inizio – ha commentato Michele Esposto, terzino della Free Time – Eravamo arrabbiatissimi per la sconfitta della settimana scorsa ad Altamura, assolutamente evitabile con maggiore concentrazione da parte nostra. Perciò, abbiamo cominciato subito fortissimo e siamo stati attenti ad evitare cali di tensione, vincendo, così, agevolmente, la partita”.

Raggiunto, ora, l’obiettivo stagionale della salvezza, nessun sogno è precluso. Il secondo posto in classifica, che darebbe, addirittura, diritto a partecipare ai playoff per salire in A1 è distante soli due punti. La sconfitta di Altamura rischia di averlo reso irrangiungibile, ma la Free Time non lascerà nulla di intentato, per mettere la classica ciliegina sulla torta di una stagione d’esordio in A2 comunque eccezionale.

Nel prossimo weekend la Free Time riposerà.

Avrebbe dovuto affrontare in casa il Capua, che, all’andata, inseguì la Free Time per tutta la partita, bloccandola, alla fine, sul pareggio.

La squadra campana, però, si è ritirata dal campionato, quindi la Free Time riposerà, in attesa delle conseguenti decisioni della Federazione.

RISULTATI SESTA GIORNATA DI RITORNO

Capua-Altamura non disputata

Esperanto Fondi-Genesis Mobile Atellana 15-41

Putignano-Proger Teramo 27-24

Pharmapiu Città Sant’Angelo-Lazio 28-20

Ginosa-Free Time Manfredonia 19-46

CLASSIFICA

Pharmapiù Città Sant’Angelo 28

Putignano 23

Free Time Manfredonia 21

Genesis Mobile Atellana 20

Proger Teramo 19

Lazio 13

Capua 11

Altamura 8

Ginosa 3

Esperanto Fondi 2

Ufficio Stampa Free Time Manfredonia