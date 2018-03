di Gioia su riunione partenariato PSR

Di:

“Una proficua riunione quest’oggi in cui le organizzazioni di categoria hanno presentato le proprie valutazioni al fine di modificare la struttura finanziaria del nostro PSR Puglia, sì da aumentare la platea dei beneficiari delle misure strutturali, in particolar quelle in favore dei giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura”. Lo ha detto l’assessore della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a margine dell’incontro con le associazioni agricole, trasmesso questo pomeriggio anche in diretta streaming sul canale youtube della Regione Puglia.

“Nell’ ambito della discussione le proposte di modifica potrebbero servire per la misura 4.1, dedicata agli investimenti strutturali delle aziende agricole, e la 6.1 a sostegno dei giovani in agricoltura. Nel dettaglio a fronte di un PSR già impegnato per il 75%, Coldiretti chiede di attingere alle risorse destinate ai Gruppi di Azione Locale, ovvero alla Misura 19 del PSR. Agrinsieme, invece, avanza la possibilità di ottenere fondi aggiuntivi al 1 miliardo e 600 milioni di euro della dotazione complessiva del PSR. Sono due proposte che – ha sottolineato di Gioia – come Struttura regionale ci riserviamo di approfondire giuridicamente e in termini di disponibilità di bilancio regionale e di risorse straordinarie aggiuntive”.

“Piena apertura, quindi, della Regione a valorizzare la legittima esigenza di destinare quante più risorse possibili al sistema produttivo agricolo e, soprattutto, di sostenere i giovani nel realizzare il sogno di un progetto imprenditoriale agricolo e dar forma al proprio futuro”.

“Siamo a disposizione – conclude – per provare a rispondere alle giuste istanze del sistema agricolo al fine di valorizzare un comparto dinamico e vincente della nostra economia regionale”.