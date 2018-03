LIA AZZARONE (PH ENZO MAIZZI)

Foggia. Dichiarazione di Lia Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico foggiano, e Davide Emanuele, segretario cittadino del PD di Foggia ”La comunità del Partito Democratico della Capitanata ci sarà per ri-confermare il dovere politico e civico di contrastare la violenza e l’intimidazione dei criminali e dei mafiosi, di denunciare gli intrecci nefasti con la Politica e la pubblica amministrazione, di affermare i principi e i valori del rispetto delle regole e della legalità, di essere al fianco delle famiglie e della scuola per rafforzare l’argine contro la subcultura mafiosa. Il nostro è un impegno quotidiano in favore della legalità, rafforzato dalla memoria delle tante, troppe vittime dei mafiosi che in Capitanata cercano di distruggere con le armi ciò che le leggi e lo Stato difendono. La nostra partecipazione è anche il doveroso tributo all’indefessa attività svolta dai militanti e dai dirigenti di Libera, di Avviso Pubblico e di tutte le organizzazioni civiche e dei cittadini in prima linea nelle terre di mafia per affermare che un’altra vita è possibile. E sfilieremo per le strade di Foggia con l’intento di celebrare il valore della democrazia e dei beni comuni, che insieme abbiamo il dovere di difendere da ogni aggressione”. Giornata vittime di mafia a Foggia ultima modifica: da

