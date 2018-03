FROM FACEBOOK

Di:



Foggia. Rita Caputo, studentessa del liceo classico ‘Lanza’ di Foggia, è tra i semifinalisti del prestigioso Premio Campiello Giovani giunto alla sua XXIII edizione: è la dodicesima volta che un alunno del liceo ‘Lanza’ è tra i semifinalisti del premio letterario. L’allieva Rita Caputo è riuscita a distinguersi per il suo talento ed arrivare tra i migliori con il suo racconto ‘Bicchieri di sugo’, si tratta della storia di Anna/Nannina e della sua vita solitaria le cui atmosfere ricordano i grandi autori Marquez e Allende; una dimensione realistica tipica del Sud ed una fiabesca, surreale in cui coincidono passato , presente e futuro. La cerimonia che selezionerà i cinque finalisti che arriveranno poi alla finale di Venezia, avrà luogo il 20 aprile alle ore 10.00 presso il Teatro Nuovo di Verona. In bocca al lupo, Rita! Fonte: Foggia.zon Una liceale foggiana semifinalista al Premio Campiello giovani ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.