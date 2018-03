Manfredonia, incendio distrugge locali stazione carburanti

INCENDIO STAZIONE CARBURANTE (ST)

Manfredonia, 20 marzo 2018. Un vasto incendio ha interessato nella notte, verso le ore 04:30 circa, i locali di una stazione carburanti sita sul Lungomare Nazario Sauro a Manfredonia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una pattuglia dei Carabinieri e degli Ispettori Ambientali territoriali della Civilis, del presidente Giuseppe Marasco. Accertamenti in corso per risalire alle cause del devastante incendio.



