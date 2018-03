Piano comunale coste: tra commissariati Mattinata, Peschici e Zapponeta

Peschici (statoquotidiano - Baia San Nicola) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Bari. La Giunta Regionale ha provveduto – ai sensi della vigente legge regionale n. 17 del 2015 – a commissariare i comuni costieri che non hanno ancora approvato il Piano comunale delle coste. La Giunta ha seguito un criterio oggettivo, provvedendo ad individuare 23 comuni sotto i 10mila abitanti e con meno di 20 km di costa. Rodi Garganico era stato già commissariato a giugno 2017. Successivamente – entro i prossimi due mesi – si provvederà al commissariamento di ulteriori Comuni inadempienti. I comuni:

Alliste

Andrano

Cagnano V.

Castrignano d. C.

Castro

Chieuti

Diso

Gagliano d. C.

Ischitella

Leporano

Maruggio

Mattinata

Melendugno

Morciano d. L.

Peschici

Salve

Santa Cesarea T.

Serracapriola

Torchiarolo

Torricella

Vernole

Vico d. G.

