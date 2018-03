Tassa rifiuti, d’Arienzo “Forza Italia ha iniziato la campagna di disinformazione”

IL NEO SINDACO DI MONTE D'ARIENZO - PH COMUNE MONTE SANT'ANGELO

Di:



TASSA RIFIUTI, FORZA ITALIA HA INIZIATO LA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE.

OPERAZIONE TRASPARENZA (capitolo 1)

#TAVOLOAMBIENTEMSA Martedì 13 marzo scorso, in un articolo pubblicato sul quotidiano l’Attacco, la sezione locale di Forza Italia con a capo l’ex vicesindaco dell’Amministrazione di Iasio, Felice Scirpoli, mi accusava di dare i numeri e di delirare rispetto all’argomento della gestione del servizio di raccolta rifiuti. Tra le tante sciocchezze riportate, l’ex vicesindaco (assente al Tavolo pubblico) dichiarava che la scelta di entrare nell’ASE di Manfredonia risulterebbe essere assolutamente discutibile e pericolosa, a causa della probabile situazione debitoria in cui verserebbe l’Azienda. FACCIAMO CHIAREZZA E, SOPRATTUTTO, DICIAMO LA VERITÀ. In data 13 giugno 2014, con nota protocollo n. 6721, l’ex Sindaco Antonio di Iasio (di cui Scirpoli era il vice) manifestava al suo collega di Manfredonia l’intenzione da parte dell’Amministrazione di Monte Sant’Angelo di aderire al capitale sociale della Società ASE S.p.A.. Nella seduta del 10 luglio 2014, l’Assemblea A.R.O. 1/FG con voti favorevoli 5 (tra cui Monte Sant’Angelo con l’Assessore all’Ambiente, Antonio Mazzamurro, collega di Scirpoli) ed astenuti 1 (Mattinata), approvava l’affidamento diretto in house del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e decideva di individuare, quale gestore unico del servizio, l’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia. Forza Italia e lo smemorato Coordinatore Scirpoli hanno dimenticato che, grazie all’Amministrazione di Iasio, il Comune di Monte Sant’Angelo ha già aderito all’A.S.E.? O fa finta di non ricordare perché forse oggi si è pentito di tale scelta? Troppo tardi, purtroppo! Occorreva essere più attenti e pensare al bene della città, anziché prendere decisioni affrettate, sull’onda emotiva del momento! Forza Italia e lo smemorato Coordinatore Scirpoli sanno che la norma non consente di coprire l’ammanco della tassa rifiuti con risorse di bilancio? La legge infatti prevede che, a partire dal 2013, i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti debbano essere coperti al 100% dalla tassa versata dalle utenze. Saremmo ben felici di essere smentiti dalla Corte dei Conti! L’attuale amministrazione, consapevole della situazione ormai irrimediabile derivante dalle scelte discutibili della precedente gestione di Iasio e dei suoi collaboratori, ha voluto approfondire l’argomento e così ha chiesto tempestivamente all’A.S.E. di Manfredonia i documenti necessari a valutare lo stato di salute dell’azienda, al fine di tutelare gli interessi del nostro ente e della nostra comunità. Sottoporremo al Commissario dell’A.R.O. 1/FG la situazione dei conti dell’azienda e, se gli stessi non dovessero convincere e qualora fosse ancora possibile, chiederemo di revocare la delibera del 2014 e successivamente pretenderemo di individuare il gestore unico del servizio, attraverso una regolare gara d’appalto. Siamo a disposizione di tutti (anche degli organi di stampa interessati) per ulteriori informazioni in merito. Il tutto nell’interesse di una comunità che vive già una profonda disgregazione interna. A scanso di equivoci, allego la documentazione relativa a quanto poc’anzi richiamato.

Tassa rifiuti, d’Arienzo “Forza Italia ha iniziato la campagna di disinformazione” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.