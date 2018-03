Tentata estorsione a imprenditore: arrestati 2 viestani

Di:

Foggia/Vieste, 20 marzo 2018. Con l’accusa di “tentata estorsione in concorso“, e per un solo caso, di “ricettazione di un’autovettura rubata e danneggiamento“, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione stamani a un’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip di Foggia, su richiesta della locale Procura, nei confronti di Gianluigi Troiano, classe 1993, e Vincenzo Langi, classe 1978, entrambi viestani.

Come detto, l’accusa per entrambi è di “tentata estorsione in concorso”, per il solo Troiano di “ricettazione di un’autovettura rubata e danneggiamento”.

