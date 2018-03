I vincitori virtuali delle elezioni

Di:

Manfredonia. ”Leggo con attenzione le numerose analisi che si compilano a proposito delle elezioni politiche del 4 marzo u.s. e delle eventuali possibilità sulla composizione del futuro Governo.

Saluto con piacere il convincimento a dialogare su Statoquotidiano da parte dell’ avv. Orazio TOTARO. Reputo poco convincenti gli scenari post-voto ipotizzati da quanti analizzano la situazione. Sembrano vagare nel buio più completo, senza tener conto degli accadimenti politici che quotidianamente si possono apprendere dai giornali specialistici. Sono ancora d’ accordo con l’ avv. TOTARO quando ammette delle complicazioni in cui vanno a districarsi gli italiani rispetto alle problematiche politiche che si pongono in essere.

Lo stesso avv. Totaro riesce magistralmente convincente anche rispetto all’ipotesi dell’assegnazione dell’incarico per la formazione del nuovo Esecutivo. Mattarella terrà sicuramente conto, in proposito, della consolidata prassi istituzionale, dei dettami e dei principi costituzionali.

Non sono d’ accordo quando nel titolo del suo scritto non riesce a comprendere quali siano stati i vincitori delle elezioni. Le elezioni sono state vinte dalla coalizione di centrodestra, ormai poco coesa, e dal M5S. Il PD ha, invece, ammesso pubblicamente di aver perso, dopo aver raccolto il 18, 92% dei voti.

Senza riuscire a prevedere il futuro, si può ammettere , con un sano realismo, che il centrodestra ed il M5S sono i vincitori “virtuali” di questa tornata elettorale.

Si prenda per “virtuale” il seguente significato: “…che esiste in potenza, ma non ancora in atto; potenziale, possibile…”.(da Il Grande dizionario GARZANTI della lingua italiana, ed. 1987, pag. 2154). Per effettuare questo passaggio dalla potenza all’atto diventa realistico il ragionamento poggiato sulle somme aritmetiche paventate dall’ avv. TOTARO. In definitiva, per la formazione del Governo servono i numeri per sostenere solide maggioranze parlamentari.

Qui dovrebbe entrare in gioco il PD ed i segnali che alcuni suoi esponenti hanno lanciato nelle ultime settimane.

L’ altro vincitore “virtuale”, secondo il mio giudizio, si ritrova, con i suoi atteggiamenti litigiosi e per le posizioni “sovraniste” della Lega, fuori gioco ai fini della partecipazione del nuovo Governo.

Quali sono i messaggi lanciati dai dem per un Governo con il M5S? Ne riporto solo alcuni:

1)-Comincia a venir fuori dalle assemblee PD tenute per analizzare l’ esito del voto che la sconfitta è da rilevarsi nella scarsa attenzione dei dem verso le esigenze reali del Paese;

2)-Si fa strada, di conseguenza, da parte PD, come ammesso da parte dell’ex capogruppo alla camera Ettore Rosato, la convinzione di consultare gli iscritti per la scelta delle eventuali alleanze governative;

3)-Pure Veltroni ha ipotizzato un Governo con il M5S, sotto la regia del Capo dello Stato, su alcuni punti comuni.

Si è addivenuti, da parte dem, a più miti consigli, dopo la convinzione da parte degli iscritti che il M5S non rappresenta un movimento antieuropeo. Il Movimento, a tal proposito, si è accreditato da tempo in maniera benevola a livello nazionale ed internazionale.

Molta parte della stampa di sinistra ha terminato di lanciare anatemi di carattere populistico verso il M5S. Forse si sono andati a rileggersi qualche intervista giornalistica di Noam CIOMSKJ, famoso filosofo del linguaggio, secondo cui il termine “populismo” non assume alcuna assonanza dispregiativa. Forse si sono andati a rivedere il volume scritto dallo stesso CIOMSKJ, con Edward S. Herman, dal titolo “La fabbrica del consenso”. E’ ormai, pure, sorpassata l’ idea della mancata preparazione politica da parte del M5S, ventilata durante la campagna elettorale.

Solo a livello locale, su Statoquotidiano, persiste l’ invito rivolto ai pentastellati di industriarsi nello studio per affrontare la legislatura. Studiare cosa? Forse molti non sanno la differenza esistente tra politica e burocrazia parlamentare: “l’input” per legiferare è demandato alla politica, l’adempimento per l’ estensione della documentazione è compito della dirigenza ministeriale. Se c’ è dell’altro su questo tema, oltre alla distinzione netta tra gli atti di indirizzo generale dei politici e le determinazioni attuative della burocrazia, sarà bene saperlo.

Questo ipotetico matrimonio tra M5S e PD deve necessariamente prevedere un appoggio esterno dei dem e con le chiavi nelle mani dei pentastellati. Il collante che dovrà tenere unite queste forze sono i comuni punti programmatici perorati durante la campagna elettorale: il conflitto d’ interesse, la legge sulla revisione dei vitalizi, lo “ius soli”, ecc.

Il PD, su queste questioni, ha smaniato per tramutarle in legge, non penso che per “il bene del Paese” non sia pronto per approvarle nella XVIII legislatura. Il Presidente della Repubblica, da attento osservatore politico ha intravisto questi segnali e, sicuramente, li userà al momento delle consultazioni. Fermo restando la formazione di un Governo di “scopo” per l’ approvazione dei punti previsti da inderogabili scadenze parlamentari e per il varo di una nuova legge elettorale.

Infine, vista l’ impossibilità di formare un nuovo Esecutivo, non resterà che sciogliere il Parlamento per elezioni autunnali. In conclusione, senza alcuna previsione certa per il futuro, si può ammettere che con un Governo M5S e PD, si avrà il passaggio di queste forze da vincitori “virtuali” a vincitori “attuali”.

Questo perché avranno agito per “il bene del Paese” in maniera responsabile, così come auspicato già da ora dal Presidente della Repubblica.

Dott. Nicola CIOCIOLA