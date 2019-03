Aumentare il montepremi delle slot: scopri le funzioni speciali

Di:

Non esistono trucchi per vincere alle slot machine, esistono però slot machine facili da vincere.

Il funzionamento delle slot machine digitali, che hanno quasi interamente sostituito gli apparecchi fisici, è pressoché lo stesso.

Anche le slot online hanno le linee, esattamente come le slot tradizionali a rulli, sulle quali, alla fine della girata, compariranno dei simboli. Se la combinazione di simboli è vincente, la slot pagherà.

A differenza di quelle classiche, la nuova generazione di slot online offre delle funzioni particolari pensate per aumentare le vincite. Anche per questo, ma non solo, conoscere a fondo la slot su cui si sceglie di giocare è fondamentale ai fini di una vincita maggiore. Giocare in modo consapevole, conoscendo a fondo il funzionamento di una slot, le sue caratteristiche, i bonus e le funzioni speciali è l’unico trucco efficace. Abbandonate ogni altra strategia, poiché non è possibile prevedere gli esiti di una slot, né pensare di fare soldi con essa.

<h2>Quali trucchi per le slot virtuali funzionano veramente?</h2>

Se non volete illusioni, credeteci, la risposta è nessun trucco. Per essere considerate legali, le slot machine devono garantire risultati equi e casuali per tutti, questo in termini di legge. Nel gioco della slot, come in quello dei dadi, la probabilità che una combinazione vincente esca si basa su un calcolo statistico.

Tra le informazioni base che si dovrebbero conoscere prima di giocare c’è il Return to Player della slot (RTP).

Questo valore esprime la percentuale di ritorno di una determinata slot al giocatore rispetto alla somma giocata inizialmente.

La legge stabilisce che questa percentuale non debba mai essere inferiore al 90%. All’interno delle offerte proposte dai bookmaker si trovano slot machine che offrono RTP anche del 99%.

Nell’ottica di aumentare le proprie chance di vittoria, scegliere una slot con un RTP elevato potrebbe rivelarsi un’ottima strategia.

Bisogna però tenere presente che si tratta sempre di calcoli statistici, per cui la slot potrebbe distribuire le vincite in modo non uniforme nel tempo. Questo vuol dire che, a prescindere dalla frequenza di gioco su una stessa slot, un giocatore potrebbe continuare a perdere per ore, mentre un altro potrebbe vincere al primo colpo.

Oltre al valore RTP, esistono altri fattori che converrebbe conoscere prima di scegliere la slot su cui puntare.

<h2>Come aumentare il montepremi: le funzioni speciali delle slot</h2>

Tra gli elementi che consentono ad un utente di giocare in modo attivo, ovvero informato, vi sono i seguenti.

<h3>Free spin</h3>

Si tratta letteralmente di “giri gratuiti”, vengono offerti solitamente dalla maggior parte delle slot machine ed hanno un funzionamento molto semplice da comprendere.

Praticamente, senza puntare ulteriore denaro al di là della puntata iniziale, la slot continua a girare offrendo appunto degli spin gratuiti che potrebbero generare delle vincite aggiuntive. Sebbene sia sempre il fattore sorte a governare le giocate, a parità di soldi investiti, potrebbe essere proprio un giro gratuito a generare la vincita. Un esempio di slot machine che offre free spin è la celebre <a href=”https://www.snai.it/slot-machine/extra-chilli“>Extra Chilli</a> (celebre anche per le diecimila linee di pagamento), presente nelle offerte dei big del settore e molto gettonata dagli amanti del casinò online.

<h3>I bonus game</h3>

Si tratta di giochi extra bonus che offrono delle vincite addizionali. Se il giocatore ha la fortuna di avviare uno di questi bonus game, si troverà in alcuni casi a dover sfruttare le proprie abilità per sbloccare il gioco e portarsi a casa una vincita.

<h3>Raddoppiare le vincite</h3>

Alcune slot offrono dei piccoli giochi nel gioco che permettono di moltiplicare il montepremi. Si prenda in esempio la celebre slot della Pantera Rosa, nella quale il giocatore può tentare il raddoppio premendo il pulsante “lascia o raddoppia”. Il pulsante consente l’accesso ad una schermata speciale, all’interno della quale il giocatore dovrà sfidare il banco per raddoppiare la vincita.

<h3>Le vincite bidirezionali</h3>

La possibilità di sfruttare le vincite bidirezionali è molto utile per aumentare le chance di vincere ad una slot machine. In pratica, la slot dotata di tale funzione offre vincite sia da sinistra a destra sia da destra a sinistra, aumentando le chance in modo notevole. A volte, le slot di questo genere tendono a compensare la funzione “bidirezionale” proponendo un numero inferiore di linee di vincita.

<h3>Le vincite a cascata</h3>

Le vincite a cascata funzionano più o meno così: al comparire di una combo di simboli vincente, questi simboli scompaiano e i rulli ritornano a girare con la possibilità di generare altre combinazioni vincenti.

<h3>Il moltiplicatore crescente</h3>

Si tratta di una funzione che aumenta il moltiplicatore delle vincite e, di conseguenza, anche il montepremi. Oltre ai moltiplicatori crescenti, alcune slot offrono sia le vincite a cascata sia i free spin, ragione in più per conoscere attentamente le funzioni di una slot prima di giocarci.