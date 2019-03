Foggia. Droga: arrestato 21enne

Di:

Foggia. Nella giornata del 19 marzo 2019, agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Checchia Alessio, classe 1998.

Verso le 22:00 gli agenti nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando in Vico Fauno, notavano davanti l’ingresso di un’abitazione due giovani che si scambiavano qualcosa.

Alla vista degli agenti il giovane che aveva ricevuto, si dava alla fuga, mentre l’altro immediatamente entrava nella sua abitazione chiudendo il portone.

I poliziotti intervenivano tempestivamente presso l’abitazione suddetta, dove identificavano il giovane visto prima, in Checchia Alessio, addosso al quale, in seguito a perquisizione, rinvenivano 0.28 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Inoltre, da un ulteriore controllo gli Agenti rinvenivano in un pensile: un bilancino di precisione e altre due bustine contenente sostanza tipo cocaina; in un altro pensile, all’interno di una cassetta di sicurezza veniva rinvenuta la somma di 220 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Contestualmente anche l’altro giovane che era scappato veniva inseguito e fermato da un altro Agente e dalla perquisizione personale eseguita, veniva rinvenuta addosso al predetto una bustina in cellophane contenente circa 1 gr. di sostanza stupefacente tipo hashish. Il predetto veniva segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Checchia dopo le formalità di rito veniva accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.