Foggia. Le vie del lavoro: sviluppo, legalità, opportunità

Foggia, 20 marzo 2019. ‘Sulle vie del Lavoro – Sviluppo, legalità, opportunità’ è il tema della grande Assemblea Generale della CISL di Foggia in programma il prossimo 29 marzo, presso la Sala conferenze della Camera di Commercio, con inizio alle ore 9:30. Intervengono, oltre a Carla Costantino Segretario Generale della CISL Foggia, Mons. Vincenzo Pelvi Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, Ludovico Vaccaro Procuratore della Repubblica di Foggia, Maurizio Ricci Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Daniela Fumarola Segretario Generale della CISL Puglia, Gianni Rotice Presidente di Confindustria Foggia e Luigi Sbarra Segretario Generale Aggiunto della CISL Nazionale, cui è affidata la relazione conclusiva dei lavori. Modera il giornalista Ciro Dattoli.

“Con la nostra assemblea vogliamo stimolare un’analisi sull’importanza di approntare validi programmi di intervento in grado di favorire il lavoro, soprattutto per le giovani generazioni – afferma Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – Credo che sia indispensabile intraprendere percorsi di sinergia e di collaborazione in rete tra Chiesa, istituzioni, mondo accademico e forze sociali, attraverso un percorso di legalità, di formazione e di inclusione sociale. Va lanciato un modello di progettualità efficace che garantisca competitività e meritocrazia affianco alla tutela dei diritti di regolarità contrattuale e contributiva. Sono convinta che un organismo permanete di rete tra istituzioni e forze sociali possa dare risposte concrete e fattibili.” Gli interventi dei relatori saranno inframmezzati dalla proiezione su schermo di filmati, schede video e testimonianze sul tema del lavoro.