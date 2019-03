Giochi e “distanziometro”, Tar Puglia: “Troppi luoghi sensibili potrebbero paralizzare il settore”

Di:

Roma. Le associazioni private non rientrano nell’elenco dei luoghi sensibili previsti dalla legge regionale della Puglia contro la ludopatia, e pertanto non ci sono limiti spaziali per l’apertura di sale nelle loro vicinanze. Come riporta Agipronews, quanto ha stabilito il Tar Puglia nell’ordinanza che accoglie l’istanza cautelare presentata dalla titolare di una sala scommesse e vlt di Lecce. Il Comune aveva disposto la chiusura del locale in base alla norma che prevede almeno 500 metri di distanza tra sale, apparecchi e luoghi sensibili come scuole e chiese. In questo caso, scrivono

i giudici, «non sembra, che la legge Regionale includa nel novero dei “luoghi sensibili” anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)».

Soprattutto, un’interpretazione diversa renderebbe «oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione», visto che «il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare». Una variabile che dunque «potrebbe portare ad esiti “paralizzanti” dell’attività economica come quella svolta dalla ricorrente(comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale». LL/Agipro