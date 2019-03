Giornate FAI di primavera: porte aperte a Torre Alemanna

Di:

Il MUSEO DI TORRE ALEMANNA torna a farsi conoscere, ad avvicinarsi alle comunità, a rievocare il suo passato. Quella di Torre Alemanna, infatti, è una storia che parte da lontano, tra il XIII ed il XIV secolo, che attraversa diversi periodi storici, che vede scorrere gli eventi che hanno segnato il mondo. Fino a quando, dopo un lungo periodo di incuria ed abbandono, nel 1987 il Comune di Cerignola intraprende una stagione di interventi e di restauro che si concludono nel 2008. Per questo, il 23 e 24 marzo 2019 Torre Alemanna apre le porte in occasione delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, l’iniziativa promossa dal Fondo Ambiente Italiano per sostenere i beni culturali del nostro Paese con l’obiettivo di far conoscere e visitare luoghi chiusi o perlopiù sconosciuti. Nel fine settimana dedicato alle Giornate FAI di Primavera, quindi, anche il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola) diffonderà la storia che custodisce e permetterà ai cittadini di esplorare l’/insediament//o/ fortificato DALL’ORDINE DEI CAVALIERI /TEUTONICI./

La DELEGAZIONE FAI DI FOGGIA – d’intesa con la società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura, ed il Comune di Cerignola – ha organizzato due giornate con aperture gratuite per tutti i visitatori: SABATO 23 MARZO, dalle 17.00 alle 20.00*; DOMENICA 24 MARZO dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00* (* ultimo ingresso alle 19.00). Quella di Torre Alemanna è una storia da conoscere, da esplorare, da condividere. La Torre costituisce, con il Palazzo dell’Abate ed i corpi perimetrali un tempo destinati a residenza e stalle, il nucleo centrale dell’intero complesso. Ed è qui che è sorto il MUSEO DI TORRE ALEMANNA, un polo culturale capace di rievocare storia e leggende e di diffondere la conoscenza del territorio.

Giunta ormai alla 27ª EDIZIONE, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa mobile, un appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale che invita a guardare l’Italia ed i suoi Beni con occhi diversi, come non abbiamo mai fatto prima e a costruire un ideale Ponte tra culture e territori diversi.