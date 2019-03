Manfredonia, il Comune rescinde il contratto con Cotrap

Di:

I conti precari dell’amministrazione comunale di Manfredonia rischiano di costare parecchio alla comunità in termini di servizi minimi da erogare ai cittadini, nel caso di specie il trasporto urbano, ma soprattutto a ben sei lavoratori (ed altrettante famiglie), sui quali ora grava lo spettro del licenziamento.

Con comunicazione datata 11 marzo, infatti, l’assessore delegato Salvatore Zingariello ha comunicato al Consorzio Cotrap la volontà di risolvere il contratto n.6173 del 19/12/2006, “trovandosi il Comune di Manfredonia in precaria situazione finanziaria”, “a far data dal 30/04/2019 (ultimo giorno utile di servizio)”. Zingariello dichiara anche che l’amministrazione si è attivata presso la Regione Puglia “per poter ottenere il riconoscimento del contratto di cui in oggetto quale servizio minimo e quindi il suo intero finanziamento”, sola eventualità che potrebbe scongiurare la risoluzione del contratto.

fonte http://www.foggiatoday.it/economia/comune-manfredonia-trasporto-pubblico-contratto-cotrap-risoluzione.html?fbclid=IwAR0-hmG80LDBUbsXanlZ_VWB8UmgP0o_O4Bf_Ym9fnepL7wOGs1IYOOUHfM