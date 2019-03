Manfredonia. Integrazione al divieto di sosta per lo spazzamento meccanico delle vie cittadine

Di:

Manfredonia, 20 marzo 2019. Una nuova ordinanza dirigenziale del comandante della Polizia Locale di Manfredonia, Tommaso Castrignano, amplia la zona d’intervento della spazzatrice ASE e, quindi, quella dove non è possibile parcheggiare il proprio autoveicolo. Il 18 marzo scorso, infatti, è stato disposto di integrare l’istituzione del divieto di sosta su alcuni tratti di via Scaloria “per garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori, di modo che gli stessi non arrechino pericolo per la circolazione veicolare nelle fasi dello spazzamento”.

L’istituzione del divieto di sosta dalle ore 6,00 alle ore 10,00 viene esteso anche nei seguenti tratti di strada:

Il divieto è necessario per consentire ai mezzi meccanici impegnati nello spazzamento delle strade di pulire anche la fascia di strada adiacente ai marciapiedi.

Giova ricordare, inoltre, che, dopo i riscontri ottenuti, lo spazzamento meccanico dei mezzi ASE viene svolto tutti i lunedì, martedì e mercoledì, sempre dalle ore 6,00 alle ore 10,00, nelle vie indicate nella precedente comunicazione.

Considerato che l’inosservanza dell’ordinanza dirigenziale comporta l’applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada, è utile fare attenzione ai cartelli stradali, posizionati a cura dell’ASE, che specificano il giorno in cui si procederà con l’operazione di pulizia delle strade.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)