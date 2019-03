Manfredonia: il 23 marzo arriva il “Redditour” del M5S

Di:

Arriva a Manfredonia il prossimo 23 marzo il ReddiTour: una tappa, organizzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle del territorio, dell’evento nato per presentare il Reddito di cittadinanza. All’iniziativa (che si terrà all’Auditorium Serricchio di Corso Manfredi, alle 18), parteciperanno le deputate M5S Francesca Troiano e Marialuisa Faro e il senatore Ruggiero Quarto. “Il reddito di cittadinanza è una misura concreta promossa per dare una risposta a quanti oggi si trovano in una condizione economicamente e socialmente critica – spiega Francesca Troiano, promotrice dell’evento locale – Può essere un’opportunità per tutti quei cittadini di Manfredonia e del Gargano che hanno difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro. La misura del reddito, infatti, non va vista solo come un mero sussidio temporaneo, ma come un modo per essere inseriti in un processo di ricerca professionale e di sviluppo delle proprie competenze e delle proprie capacità. E’ un atto ben diverso dal reddito di inclusione”. “La vera rivoluzione passa dalla valorizzazione delle persone – aggiunge Troiano – Crediamo come sia necessario ripartire da qui perché la crisi economica ha sfaldato un intero sistema sociale”.

Francesca Troiano

Cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura