Ragazza uccisa nel Trapanese, due fermi

(ANSA) – TRAPANI, 20 MAR – I carabinieri hanno arrestato due persone per l’uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane scomparsa domenica scorsa a Marsala, il cui corpo è stato trovato dagli investigatori in contrada Sant’onofrio, nelle campagne di Marsala. Sono Carmelo Bonetta, di 34 anni, Margareta Buffa, di 29, indagati per omicidio e soppressione di cadavere. Il decreto di fermo è stato emesso dalla procura di Marsala.