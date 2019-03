Di:

I disabili che hanno diritto ai benefici della Legge 104, ossia i portatori di handicap, nella generalità dei casi non hanno diritto a pensioni o ad assegni mensili, escluse le ipotesi in cui siano anche invalidi o non autosufficienti.

I principali benefici riconosciuti dalla legge 104 ai portatori di handicap ed ai loro familiari, difatti, consistono in agevolazioni lavorative, come i permessi retribuiti mensili e il congedo per chi assiste disabili, in agevolazioni fiscali (ad esempio, per l’acquisto di veicoli o di particolari dispositivi) ed in agevolazioni previdenziali (pensione anticipata quota 41 e Ape sociale per chi assiste un familiare portatore di handicap grave). In alcuni casi sono previsti anche dei contributi economici diretti, ma questi sono riservati a particolari categorie di contribuenti e non valgono per la generalità dei portatori di handicap: rientrano in queste ipotesi i contributi Inps da mille euro al mese per i beneficiari del programma Home Care Premium.

fonte https://www.laleggepertutti.it/271345_reddito-di-cittadinanza-per-beneficiari-della-legge-104