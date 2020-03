Alice nella città, una finestra sul mondo esterno di cui ora dobbiamo fare a meno

Quando mi accadono eventi inaspettati e a tratti surreali, mi vengono sempre in mente le parole di“Mamma diceva sempre: la vita è uguale ad una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita…”. Ecco, queste parole hanno cominciato di nuovo a risuonarmi nella mente da quando è iniziata la quarantena che sto seguendo scrupolosamente, tranne nelle ore che trascorro sul luogo di lavoro. Sì perché in questa emergenza sanitaria che ci ha travolto, è tutto un po’ irreale, strano, e il tempo oscilla tra il silenzio e il frastuono delle notizie dei telegiornali.

Riflettendo su cosa potesse creare una dimensione parallela nella quale rifugiarsi ed evadere per qualche ora, sicuramente, oltre ad un buon libro, anche un bel film non guasterebbe e sicuramente guardarlo in compagnia sarebbe ancora meglio. I cinema però sono chiusi e la programmazione del palinsesto televisivo è piuttosto blindata, certo ci sarebbe la TV on demand ma non tutti la possediamo e così, per dare spazio alle preferenze di ognuno di noi e creare un po’ di spirito di condivisione, di cui si sente tanto l’esigenza in questi ultimi tempi, è nata l’iniziativa #CINEMADACASA.

Alice nella Città, il Festival Internazionale dedicato ai più giovani, è la sezione autonoma e parallela della FESTA DEL CINEMA DI ROMA dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie, e proprio da qui nasce l’iniziativa #Cinemadacasa immaginata per unire le persone attraverso il cinema. Roma, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Bari hanno già aderito. Queste le regole: ogni sera, alle 22:00, seguite la diretta Facebook e Instagram sulla pagina dell’iniziativa e consigliate i film che proietteranno per voi, se invece possedete un proiettore, basterà aprire le finestre e proiettare le sequenze dei film che più amate per illuminare le vostre città e loro poi, le condivideranno sui canali e sulle pagine dedicate.

Questo lo spirito dell’iniziativa: “L’idea di proiettare alle 22:00 nasce dalla speranza che si riesca ad andare a dormire con il cuore più leggero dopo queste giornate faticose, grazie alla condivisione di un momento dedicato alla visione delle scene tratte dai film che amiamo di più”. Proprio questo il pensiero condiviso con l’amico e blogger lucerino Marco Torinello che ho contattato, dopo aver notato alcuni suoi post su Facebook che consigliavano la visione di alcuni film in base al palinsesto televisivo degli ultimi giorni: “Il cinema ha una dote rara, quella di farti dimenticare per due ore ciò che è intorno a te, specialmente in periodi di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Perciò l’iniziativa proposta da Alice nella città è lodevole oltre che affascinante, visto che può offrirci una finestra sul quel mondo esterno di cui ora dobbiamo fare a meno. Il film ideale da vedere? Sicuramente ‘Nuovo Cinema Paradiso’! Come non ripensare alla scena in cui Alfredo, alias Philippe Noiret, fa un regalo ai suoi concittadini, proiettando la pellicola su un muro della piazza del paese. Sarebbe davvero suggestivo provare le stesse emozioni vissute da quelle persone nell’indimenticabile film di Giuseppe Tornatore”.

Dunque non resta che consultare il sito www.alicenellacittà.com e il blog di Marco www.cinescatenato.it (attivo ormai dal 2014) per scegliere i vostri film preferiti e condividerli con un proiettore direttamente dalle finestre di casa vostra sui muri delle case degli altri o dei più bei palazzi delle vostre città. Io un suggerimento lo avrei: fantasticando un po’, ho pensato che solo un supereroe potrebbe farmi sentire al sicuro in momenti come questo: Superman! Sì, l’uomo di Krypton interpretato dall’indimenticato Christopher Reeve alla fine degli anni ’80. E forse perché è un ricordo legato alla mia infanzia, mi sono commossa un po’ quando ho letto il commento al film sul blog di Marco dove scrive che il segreto del successo fu espresso dal regista Richard Donner nelle parole: “Christopher non interpretava Superman, era Superman”.

a cura di Eleonora Zaccaria 20.3.2020