“Aperto il Giubileo della Basilica di San Giuseppe al Trionfale”

in occasione del 50° anniversario di elevazione a Basilica della Chiesa fortemente voluta da san Luigi Guanella quando la zona dove sorge la chiesa altro non era che un vasto “prato” circondato da baracche e casupole.

In una atmosfera definita surreale da don Wladimiro Bogoni, parroco della Basilica, si è svolta la Santa Messa a porte chiuse. A fare da cornice 131 foto con i volti di 318 parrocchiani che hanno partecipato con slancio alla campagna “insieme con San Giuseppe” promossa dall’Ufficio Comunicazione della Basilica, inviando le proprie foto per occupare i banchi ed essere spiritualmente vicini ai loro sacerdoti nel giorno della festa del Santo Patrono. Nell’omelia don Wladimiro ha ricordato San Giuseppe come santo del silenzio e della mitezza. Già prima di Natale si stava lavorando, in collaborazione con il comitato Trionfalmente17, per far tornare la festa ad una dimensione cittadina e non più di quartiere; la diffusione del Covid-19 ha fatto saltare tutti i piani. Nonostante le difficoltà, dal momento in cui sono state sospese le messe pubbliche, la Basilica si è attivata con la sua pagina Facebook da cui ha trasmesso, tutti i giorni in diretta streaming, la messa del mattino e la novena a San Giuseppe la sera entrando in punta di piedi nelle case dei romani, e non solo, privati della possibilità di partecipare alle cerimonie liturgiche. Una scelta, quella social, rivelatasi vincente avendo raggiunto la pagina della Basilica, in poco più di una settimana, più di 15 mila visualizzazioni. Con la messa di San Giuseppe inizia per la Basilica un anno di grazia e misericordia, ricco di iniziative e che si concluderà il 19 marzo 2021. A conclusione della giornata, la Basilica è stata la protagonista del Rosario per l’Italia, l’iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana in onda sull’emittente TV2000, facendo da vetrina nella guida della preghiera mariana che ha unito spiritualmente tutto il paese afflitto dalla pandemia del Coronavirus e presieduta da Sua Ecc.za Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI.

Nei giorni 20-22 marzo era altresì prevista la visita in Basilica del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Per questo motivo domenica 22, a margine della messa delle ore 10.30 e sempre in diretta streaming, ci sarà l’atto di affidamento delle mamme e delle donne in gravidanza alla Madonna, cosi come avviene presso il Santuario di Siracusa.

La conclusione delle celebrazioni per San Giuseppe non mette fine al palinsesto della Basilica. Proseguono infatti le dirette ogni mattina alle ore 8.00 (lodi, messa e adorazione) e alle ore 19.00 (rosario/via crucis/meditazione).

