Arruolamento straordinario nell’Esercito per 120 medici e 200 infermieri

Arruolamento per chiamata diretta di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri, per fronteggiare l’. È prevista in una procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. Si tratta di una chiamata diretta nella Forza Armata, con una ferma eccezionale della durata di un anno, per. Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2020.

Le domande di arruolamento dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa”, raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it ovvero tramite l’home-page del sito www.difesa.it.

