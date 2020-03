Coronavirus, meno di metà positivi Puglia in ospedale

(ANSA) Sono 31 le persone contagiate dal Coronavirus ricoverate nelle terapie intensive pugliesi, e 173 quelle assistite nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. Il dato è stato comunicato ieri sera dal presidente della Regione Puglia,. Nel complesso i casi di Covid-19 in Puglia sono 478, quindi significa che poco meno del 50% dei pazienti necessità di un ricovero.

Anche in Puglia si conferma, quindi, il dato epidemiologico: la task force regionale, infatti, ha costruito il piano ospedaliero per affrontare l’emergenza Coronavirus ipotizzando uno scenario che vede la metà dei contagiati bisognosi di assistenza ospedaliera, con un 10-15% costretto a ricorrere alla terapia intensiva. La rete ospedaliera pugliese è stata smontata e rimontata in pochi giorni per essere pronta ad assistere gli oltre mille pazienti che si stima saranno contagiati dal virus e che avranno bisogno di un ricovero (su duemila ammalati complessivi ipotizzati).