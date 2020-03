Coronavirus, un ischitellano dal Kenya: “Ho molta paura” (FOTO VIDEO)

, 21 marzo 2020. Il coronavirus ha iniziato a diffondersi anche in Africa. In questo momento sono 23 i paesi coinvolti, e si teme già il peggio. In Kenya è presente un ischitellano,, che fino a poco tempo fa lavorava sul posto come guardiano di notte. “Con questa situazione sono andati tutti via – ha riferito Aldo – il Kenya ha messo lo stato d’allerta. Nella zona della capitale Nairobi sono stati accertati sette casi”.

(ph vittorio agricola)

Aldo ha notizie sull’emergenza in Italia dai telegiornali e da suo fratello che vive a Ischitella, tutto ciò lo preoccupa molto. Il 2 maggio dovrebbe avere il volo per l’Italia, ma teme di non poter rientrare per quella data.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola