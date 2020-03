Covid19, raccolta fondi per l’ospedale di San Severo “Per salvare vite umane”

. Si tratta di una iniziativa unica nel suo genere da molti anni a questa parte, tesa ad aiutare chi è in difficoltà a causa del dilagare del virus COVID-19 anche nella nostra terra e che proprio ieri ha fatto registrare il primo decesso in San Severo.

“Sposiamo e condividiamo totalmente la lodevole iniziativa umanitaria della Gazzetta di San Severo e del gruppo editoriale della Famiglia Sales. L’obiettivo – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – ha un contenuto ambizioso, come quello di “CONTRIBUIRE ALLA SALVEZZA DI VITE UMANE”. Lo scopo è sperare di riuscire a raccogliere 100mila euro, da DONARE ai reparti di PNEUMOLOGIA e di RIANIMAZIONE, per l’acquisto di VENTILATORI POLMONARI ed altre ATTREZZATURE NECESSARIE. Chiediamo a tutti i nostri concittadini ed al grande cuore che da sempre contraddistingue la nostra gente di contribuire, di donare anche una cifra simbolica, ma tutto il denaro che verrà raccolto sarà utile e servirà a salvare vite umane. Quindi donate, donate, donate! Intanto esprimo il GRAZIE più sentito alla famiglia Sales per questo nobile intervento a favore della nostra popolazione“.

LA RACCOLTA FONDI È STATA REGOLARMENTE AUTORIZZATA DALL’ASL FOGGIA. La donazione può effettuarsi online sulla piattaforma dedicata, oppure tramite bonifico bancario CREDEM: IBAN IT93E0303278630010000009883 intestato a Esseditrice srl specificando la causale: “Donazione Ospedale Masselli- Mascia San Severo”. Sarà inoltre possibile seguire la somma raggiunta, in tempo reale, sulla piattaforma dedicata. Al termine della raccolta la somma verrà bonificata sul conto corrente dell’ASL, il tutto con la MASSIMA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.