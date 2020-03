Foggia. Ecco come richiedere il congedo parentale per emergenza Covid19″

In riferimento all’art. 23 “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19”, del decreto legge n.18/2020, si segnala che in mancanza della specifica procedura telematica per la fruizione dei giorni del congedo previsto per l’emergenza,

La richiesta dei giorni di congedo previsti per l’emergenza, può essere fatta anche da coloro che hanno superato il limite massimo previsto dei periodi di congedo parentali (artt. 32 e 33 D.lgs 151/2001). Anche nel suddetto caso si può utilizzare la normale procedura telematica per il congedo parentale ordinario.

La fruizione del congedo previsto dall’art. 23 del decreto legge n.18/2020, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Nella giornata di oggi dovrebbe uscire un messaggio che anticipa la circolare INPS di merito. Invitiamo tutti i Cittadini a rispettare le norme restrittive e di #restateacasa; come Ente di Patronato stiamo dando diffusa assistenza attraverso tutti i mezzi telematici e riceviamo esclusivamente su appuntamento e solo qualora vi sia la reale necessita.

Daniele Calamita – Direttore Provinciale INCA CGIL Foggia