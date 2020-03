Gatta “Agroalimentare, grido di dolore comparto per concorrenza straniera”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

“Non si può non raccogliere il grido di dolore degli allevatori che subiscono la feroce concorrenza del latte e della carne provenienti dall’estero. I prodotti stranieri, infatti, sono immessi sul mercato a prezzi molto più bassi e, dunque, più appetibili. Il prezzo in termini qualitativi, però, è alto, perché oltre a mettere in crisi i nostri produttori, le importazioni non garantiscono i consumatori: si tratta, infatti, di merce sottoposta a controlli molto meno stringenti di quelli italiani. Il nostro latte e la nostra carne, invece, continuano orgogliosamente ad essere di elevata e comprovata qualità. Per questo, condivido l’appello degli allevatori affinché le aziende italiane, in questo momento più che mai, disdicano i contratti con l’estero e, anche e soprattutto per un senso di solidarietà nazionale, si riforniscano esclusivamente dalle realtà del nostro meraviglioso Paese”.