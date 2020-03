“Il Coronavirus sarà la causa di morte in Italia più frequente nel 2020?”

“Ciò premesso come Infodata ci siamo domandati:Al momento non sembra possibile e probabilmente non arriverà tra le prime dieci se avranno effetto le azioni di prevenzione che l’Italia sta attuando“. E’ la conclusione dell’analisi diper, dopo il confronto tra la mortalità da Covid-19 rispetto ad altre cause, utilizzando i dati dell’Istat.

“L’istituto di statistica riporta i principali motivi di decesso registrati in Italia nel 2017, ultimo anno disponibile. In tre anni non vi sono stati così tanti cambiamenti (demografici, sociali oppure clinici) tali da ipotizzare che nel 2020 vi possano essere dei numeri tanto differenti da stravolgere questa classifica”, riporta Info D ata.

“Abbiamo formulato, per semplificare il ragionamento, un’ipotesi: che cioè per ciascuna malattia, le morti da questa siano distribuite in modo lineare attraverso tutto l’anno. Ovviamente non è così, perché ci sono dei fenomeni di stagionalità, anche marcati, per diverse cause. E, speriamo, così sarà anche per la Covid-19. E’ tuttavia una forzatura utile per confrontare i dati in modo omogeneo“.

“Il grafico riporta per il giorno indicato l’elenco delle cause di decesso con il numero di vittime stimate – e quello invece registrato per il Coronavirus. Ebbene, il 14 marzo vi erano altre 27 malattie (o cause diverse) che hanno già fatto più morti su un totale di 72 voci esaustive delle casistiche. Il giorno successivo, tuttavia, aveva già scalato due posizioni. Il 17 marzo, con 2.503 decessi era già la diciottesima nel 2020. Quella la situazione al 15 marzo”.

