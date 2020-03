Landella incontra il Prefetto “Ci saranno maggiori controlli, state a casa”

Foggia, 20 marzo 2020. All’uscita dalla Prefetturaringrazia il prefettoper le parole spese nei confronti dei sindaci, “in prima linea per questa emergenza e per l’attivismo della polizia municipale”. Ha annunciato che ci saranno maggiori controlli sul territorio con un appello: “Vi prego, vi scongiuro di uscire di casa una sola volta sola, uno solo per famiglia e per fare la spesa”. L’altro appello alle forze politiche: “Questo è il momento di stare uniti, di abbattere gli steccati ideologici”.

Ho terminato da poco la riunione con il Prefetto Grassi. A breve ci saranno nuove e più stringenti misure restrittive e più controlli ma serve la collaborazione di tutti. Vi prego di uscire solo in caso di reale necessità. Pubblicato da Franco Landella su Venerdì 20 marzo 2020