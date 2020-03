Manfredonia, positività al Covid-19: misure di precauzione e quarantena

, 20 marzo 2020. In attesa di conferme ufficiali, e delle relative controanalisi, ci sarebbe un terzo caso di– a Manfredonia – al. Precauzioni e misure di sicurezza sarebbero state adottate, come prassi, anche nell’ospedale di Manfredonia.

Riepilogo ad oggi: tra falsità, morti non correlabili, diffamazioni, social allarmanti, e presunti casi sospetti: al momento sarebbero 3 le positività accertate, riferibili ad altrettante persone, delle quali 2 hanno contratto l’infezione – con certezza – in una struttura fuori il territorio locale.

Si ricorda come, per Manfredonia, sono stati resi noti ad oggi: casi di quarantene volontarie, quando ancora l’emergenza era agli albori (il caso di una alunna in quarantena per precauzione, dopo la comunicazione del padre impegnato in una struttura ospedaliera della Provincia), quarantene obbligatorie ai sensi di legge per: familiari, collaboratori (un caso), personale sanitario (7, in seguito a una delle due positività riscontrate). Altra quarantene ai sensi di legge per: 5 ex Lsu collaboratori scolastici di Manfredonia che lavorano, dal 2 marzo 2020, in una scuola di Foggia (Parisi – De Sanctis) dove sono state riscontrate positività di due dipendenti dell’istituto.

Da ricordare come, il 18 marzo 2020, era stato effettuato un tampone su una persona di Manfredonia, altro paziente con patologie pregresse. L’esito è negativo.