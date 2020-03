Manfredonia. Eleonora Pellico replica all’ASE “Grave l’accusa di aver procurato allarme”

grave

, 20 marzo 2020. “Si fa seguito all’articolo di risposta dell’Amministratore Unico dell’ASE a quanto affermato dalla Coordinatrice Territoriale di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato. Innanzitutto, si fa notare al geom. Barbone che l’accusa di “aver procurato o potuto ingenerare panico o allarme incontrollato” è piuttostoe, a tal proposito, ci si riserva di provvedere opportunamente. Inoltre, il riferimento, nell’articolo del 18/03/2020, all’adozione di norme igienico-sanitarie è una, visto il periodo che, purtroppo, stiamo attraversando.

Utilizzare, inoltre, il termine “populismo” è inopportuno ed è, pertanto, il caso di informare sul significato dello stesso (naturalmente spiegandolo nella sua eccezione spregiativa, così come, sicuramente, era nell’intenzione del geom. Barbone). POPULISMO: “atteggiamento demagogico volto ad assecondare le aspettative del popolo, indipendentemente da ogni valutazione del loro contenuto, della loro opportunità ”. Ebbene, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato ha SEMPRE operato per la tutela dei diritti dei cittadini, VALUTANDO SEMPRE il contenuto di tutto ciò portato alla attenzione dell’associazione, VALUTANDONE anche l’opportunità o meno di determinate iniziative.

Pertanto, sarebbe opportuno VALUTARE bene i termini da utilizzare nello scrivere determinate risposte. Non si tratta di “esternazioni fuori luogo”, ma adeguate!! Vero è che gli Enti devono prendere le decisioni ma devono anche farlo tenendo conto delle associazioni a cui spesso fanno riferimento per approntare, in modo consono, le soluzioni alle varie questioni che affollano le stanze degli organi competenti.

Inoltre, tale questione (misure igienico-sanitarie) riguarda strettamente il Tribunale per i diritti del malato, che cerca, nel miglior modo possibile, di tutelare la salute di tutti, soprattutto in questo periodo di estrema emergenza sanitaria.

Senza nulla togliere alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle quali si legge “…i virus provvisti di involucro pericapsidico – come il Sars-Cov2 – hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus “nudi””, tale affermazione è in contraddizione con quanto, invece, si afferma in una nota del National Institutes of Healty Virology Laboratory di Hamilton (Montana, USA), in via di pubblicazione sul New England Journal of Medicine, che “il Coronavirus può restare nell’aria, nelle goccioline di saliva, fino a 3 ore. Sulle superfici, invece, fra sette diverse analizzate, circa 24 ore sul cartone e fino a 3 giorni su superfici di plastica o metallo”. Il dr. Walter Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la pratica di disinfezione e sanificazione delle strade e dei luoghi di stanziamento in genere è “utile perché sostanzialmente ELIMINA microrganismi, quindi anche batteri e virus”. Inoltre, afferma che è importante “lasciare abiti e scarpe fuori casa o, comunque, liberarsi dei vestiti indossati per uscire all’ingresso dell’abitazione…tutto quello che viene da fuori – vestiti compresi – e che potrebbe essere contaminato deve essere, in qualche modo, disinnescato”.

Inoltre, visto che ancora poco si sa o quasi nulla su questo nuovo virus che ha ingenerato questa pandemia, i ricercatori continuano a invadere i mass-media con molte informazioni, ma sempre raccomandando caldamente il contenimento precoce e la prevenzione per fermare il contagio.

Ancora, per quanto riguarda la nota, di cui l’Amministratore Unico dice di non conoscere, è quella relativa alla modalità di raccolta differenziata, a seconda della positività al tampone e, quindi, in quarantena, o meno. Ebbene, la Coordinatrice Territoriale, avv. Eleonora Pellico, replicava dicendo, e non di certo inventando, che il tampone attualmente (dato lo scarso numero di tamponi in Italia) può essere effettuato solo su soggetti che abbiano manifestato i primi sintomi della malattia. Pertanto, non si comprende come sia possibile fare questa differenza, visto che ciascun cittadino non può sapere di essere positivo o meno fino alla manifestazione dei sintomi da Covid19. Inoltre, bisogna anche tenere conto del fatto (e questa è informazione consolidata) che l’incubazione del virus va dai 2 giorni ai 10/11 giorni fino ad un massimo di 14 giorni. Inoltre, si legge nella risposta del geom. Barbone, che gli operatori utilizzano tutti i mezzi di sicurezza previsti. A tal proposito, si dissente, visto che gli operatori ecologici usano dei guanti che non vengono igienizzati di volta in volta. I medici, infatti, raccomandano (e anche queste sono notizie fondate e non inventate) di lavarsi le mani con acqua e sapone e, nel caso in cui si esca, di pulirle con amuchina, evitando il contatto con occhi, naso e bocca, vie attraverso le quali il virus entrerebbe nel nostro organismo.

A tal riguardo, si raccomanda (medici) di fare la stessa cosa con i guanti ovvero il guanto deve essere trattato come la mano, per cui deve essere igienizzato continuamente. Ciò significa che l’operatore deve prendere un mastello, lavarsi i guanti con l’amuchina o alcool e, poi, prendere l’altro mastello e via di seguito. Ma si sa che tutto questo comporterebbe un processo lunghissimo di smaltimento e un uso di igienizzante difficile da reperire in grandi quantità. Inoltre, vi è la “famosa” questione dei controlli circa la regolarità o meno dei rifiuti. Anche in questo caso bisogna puntualizzare che se si parla di igiene lo si deve fare con consapevolezza. I controlli vengono effettuati strappando i sacchetti e gettando a terra i rifiuti, che non vengono, poi, raccolti ma lasciati lì alla mercè dei gatti e cani randagi.

Anche queste norme non vengono seguite alla perfezione!!!

Allora, prima di additare gli altri di creare “panico o allarme” bisognerebbe fare un’introspezione e cercare di capire se, in effetti, si svolge il proprio operato alla perfezione o meno. I suggerimenti possono essere presi in considerazione per cercare di addivenire a una soluzione costruttiva e non distruttiva, screditando, ed offendendo (visto che, comunque, l’avv. Pellico non ha offeso nessuno!!), l’operato di chi da venti anni a questa parte ha lavorato sempre per il cittadino e non per ottenere glorie ed onori (anzi), ma solo per tutelare i diritti che spesso, MOLTO SPESSO, vengono calpestati. La proposta dei sacchetti era solo un’idea alla quale ci si aspettava una controproposta ma non con i mastelli, vettori probabili di virus (a proposito, nessuno, credo, abbia i mastelli in casa, ma sui balconi, così come è possibile notare camminando per le vie cittadine). Un’altra proposta potrebbe essere quella di mettere i bidoni comuni (momentaneamente in vista dell’emergenza sanitaria), come quelli che venivano utilizzati prima del nuovo sistema di raccolta differenziata, o, ancora, cambiare gli orari ovvero non autorizzare più dalla 21 alle 5 del mattino, ma dalle 5 alle 8, di modo che si possa anche evitare che i cani e i gatti randagi possano “far festa grande”. Sono proposte, suggerimenti che tutelano non solo noi cittadini costretti alla “quarantena” ma anche tutti gli operatori ecologici che devono, comunque, continuare a lavorare.

In conclusione, sarebbe il caso di evitare certi toni ed offese gratuite nelle risposte (non autorizzate e, soprattutto, provenienti da persone che non ne hanno la facoltà, in quanto esecutori di un incarico assegnato dal Comune) e di usare il BUON SENSO!!”.

La coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Avv. Eleonora Pellico