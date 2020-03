Manfredonia, incrementati i controlli della Polizia locale: centro, di notte in periferia (FOTO)

, 21 marzo 2020.: continuano i controlli degli agenti dellaper attestare il rispetto delle misure indicate nei provvedimenti governativi e territoriali. Stamani sono stati controllati operai in zona Ca9, con richiesta di indossare le mascherine e i guanti di protezione in un cantiere edile.: da Vicolo Mozzillo Iaccarino a Via Luigia Pascale, da via Cesare Battisti a via Pulsano. Dopo i passati sequestri, oggi 20 marzo nuovo sequestro di un’autovettura e due denunciati per il reato di cui al 650 cp.

CONTROLLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI MANFREDONIA (PH SQ)

Continuano i posti di blocco in centro, di giorno e di notte, ma anche nelle zone periferiche della città. Controllati numerose attività commerciali. Continua intanto il coordinamento tra Polizia locale e i Carabinieri nella zona di Monticchio: numerosi i verbali per guida senza patente, cinte e guida contromano. Il Comando della Polizia locale di Manfredonia “resta a disposizione per le segnalazioni di tutti i cittadini”.