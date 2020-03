Manfredonia, terzo caso di Covid-19. Uomo ricoverato a Casa Sollievo

, 20 marzo 2020. C’è un terzo caso di, di una persona correlata a. Si tratta di un uomo, attualmente ricoverato nel reparto didell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. In attesa di ulteriori dati, come prassi, sono state adottate le precauzioni e le misure di sicurezza tanto negli ambienti lavorativi dove l’uomo è impegnato, quanto in ambito familiare e professionale. Messa in quarantena per quanti sarebbero entrati in contatto con il professionista.

Covid-19: riepilogo ad oggi, 20 marzo, per Manfredonia: tra falsità, morti non correlabili, diffamazioni, social allarmanti, e presunti casi sospetti: al momento sono 3 i casi accertati di Covid-19, riferibili ad altrettante persone, delle quali 2 hanno contratto l’infezione in una struttura ospedaliera fuori il territorio locale.

Si ricorda come, per Manfredonia, sono stati resi noti ad oggi: casi di quarantene volontarie, quando ancora l’emergenza era agli albori (il caso di un’alunna in quarantena per precauzione, dopo la comunicazione del padre impegnato in una struttura ospedaliera della Provincia), quarantene obbligatorie ai sensi di legge per: familiari, collaboratori (un caso), personale sanitario (7, in seguito a una delle due positività riscontrate). Altre quarantene ai sensi di legge per: 5 ex Lsu collaboratori scolastici di Manfredonia che lavorano, dal 2 marzo 2020, in una scuola di Foggia (Parisi – De Sanctis) dove sono state riscontrate positività di due dipendenti dell’istituto.

Da ricordare come, il 18 marzo 2020, era stato effettuato un tampone su una persona di Manfredonia, altro paziente con patologie pregresse. L’esito è stato negativo.

