Puglia alla macchina da cucire, mascherine in pelle d’uovo, tnt, strass

, 20 marzo 2020. Come il primo giorno della nuova linea di cellulare o come per le ultime introvabili figurine per completare l’album, finite le mascherine è stato tutto un assalto all’ultimo pezzo in vendita. Mentre il governo lavora per trovarne 100 milioni, le piccole sartorie italiane, le sartorie sociali, gli atelier, le sarte di casa, si attrezzano per confezionarle. Anche se non sono quelle regolari, per arginare con tessuti schermanti il contagio.

Ciò avviene diversificando la produzione. La sartoria sociale “La Téranga” di Andria – gestita dalla Comunità “Migrantesliberi”, progetto sostenuto dall’8xmille della chiesa cattolica per il tramite della Cei- ha momentaneamente messo da parte tovaglie, teli, asciugamani, runner… e ha deciso che da qui in avanti, finché si potrà, si cuciranno solo mascherine, di cotone, lavabili ogni giorno con sanificanti e igienizzanti.

Sono state distribuite agli ospiti che usufruiscono dei vari servizi della Casa di accoglienza e distribuite anche ai cittadini andriesi che fanno fatica a trovare sul territorio le mascherine. Le offerte ricevute dal lavoro di questi giorni saranno utilizzate per sostenere i vari servizi che Casa Accoglienza sta garantendo”.

La tradizione pugliese delle sartorie, in particolare degli abiti da sposa, si attiva con un tocco di tipicità e creatività. Mascherine e pattine, tessuti luccicanti, con strass. Ecco finalmente le nostre mascherine – scrive l’Atelier Serrese di Foggia sui social – sono realizzate con doppio tessuto TNT (il tessuto non tessuto) più i tessuti delle nostre collezioni. Sono lavabili e servono a tutelarci in questo brutto periodo, sono del tutto gratuite, ci sono anche le pattine da indossare appena rientrate in casa. Si possono richiedere per la prenotazione e si ricevono per posta: “L’unica cosa che chiediamo quando la riceverai se ci tagghi e ci condividi in un post e una storia, così mettiamo in circolo il nostro nome e il Made in Italy”.

Giuliana Capursi a Manfredonia produce mascherine per questo periodo, imparano anche le sue amiche: “E’ la prima (mascherina) di una lunga serie da regalare, realizzata con tanta fatica essendo alle prime armi”, dice un’allieva della sarta. L’emergenza finirà, il modello di mascherina non regolare potrà essere rinforzato con stoffa e carta forno, le suggeriscono i commenti, ma l’arte s’impara e si mette da parte.

Lucia Martino a Melfi “corre in aiuto della Protezione civile e cuce per loro le introvabili mascherine”. Così si legge sulla bacheca facebook di Graphic Revolution, fotografo professionista di eventi. “In questi giorni così difficili che l’Italia sta affrontando, sappiamo tutti quanto sia difficile reperire le mascherine di protezione. Mancano e sono introvabili. Alcune trasmissioni televisive di servizio, come Mi Manda Rai 3, hanno segnalato casi di speculatori che hanno decuplicato, nel migliore dei casi, il costo di questi indispensabili presidi sanitari necessari per prevenire il contagio e mettersi al riparo dalle goccioline virali”. Nella città federiciana la proprietaria della Sartoria Martino ha cucito e consegnato mascherine in TNT e carta forno triplo strato. Come ha dichiarato lei stessa “Non sono a norma di legge, ma in mancanza d’altro ci accontentiamo. Microbi e batteri sono bloccati di circa l’80-90%”.

Irene Coppola da Gallipoli realizza mascherine in pelle d’uovo, un tessuto di puro cotone molto fitto, facilmente sterilizzabile e lavabile in bollitura come facevano una volta le nostre nonne, in poco più di 24 ore ne produce mille. Ama ballare la salsa e mentre cuce ascolta la sua musica del cuore. Hanno scritto di lei il sito Fanpage ed è stata ospite in collegamento con ‘I Fatti Vostri’. L’Italia dei piccoli artigiani fa di necessità virtù.

Redazione StatoQuotidiano.it