Sicurezza contro coronavirus del personale 118, Gatta: “Dispositivi forniti non sono idonei alla protezione”

“La Asl di Foggia ha acquistato i kit di protezione individuale per il personale del 118. Ebbene, gli operatori del settore, con un certo sgomento, hanno preso atto che

Si va, infatti, dalle tute monouso adatte solo a rischi minori derivanti, per esempio, da attività di giardinaggio o lavori di hobbistica, ai guanti monouso che lasciano scoperti lembi di pelle. Non c’è da fare allarmismi, ma è chiaro che non si possa accettare una ‘parvenza’ di sicurezza proprio nei confronti di lavoratori che sono in prima linea e fortemente esposti al pericolo di contagio. L’arrivo di un kit non idoneo a garantirne la sicurezza non è risolvere un problema, anzi: può mettere ulteriormente in pericolo il personale.

Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà di reperimento dei dispositivi in tutto il Paese e del momento di gravissima difficoltà, ma l’Italia ha l’obbligo morale di proteggere coloro che stanno profondendo impegno con straordinaria generosità.

Mi auguro, perciò, che la Asl di Foggia sappia riparare e provveda nei tempi più ristretti”.

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.