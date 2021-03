Carabiniere di San Giovanni Rotondo punito, Tar annulla sanzione

San Giovanni Rotondo, 20/03//2021 – (infodifesa) Il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il Comando della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo è stato punito con la sanzione di cinque giorni di consegna poiché “libero dal servizio ed in abiti civili, partecipava all’organizzazione e propaganda a favore di una lista civica concorrente a competizioni politiche, facendosi ritrarre anche in fotografie pubblicate su un social network, pregiudicando l’estraneità delle forze armate alle competizioni politiche. Tale comportamento risultava lesivo del prestigio personale e dell’istituzione”. Il militare ha quindi proposto ricorso gerarchico, respinto dal Comandante Provinciale di Foggia, ritenendo la motivazione compendiata nella sanzione irrogata di per sé perfettamente correlata e pertinente a quanto contenuto nella lettera di contestazione. Il TAR Puglia, adito dall’Appuntato, ha accolto il ricorso. Punto di partenza per l’analisi della fattispecie de qua – spiegano i giudici amministrativi – il presupposto costituzionale fornito dall’art. 49 Cost. a norma del quale “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale“. (infodifesa)