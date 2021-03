Foggia, 20 marzo 2021. “Ho rassegnato le dimissioni da presidente della commissione territorio”. Lo comunica con un video su facebook il consigliere comunale del M5s Giovanni Quarato.

“Dopo un lavoro difficile e approfondito di questi mesi, anche in collaborazione con molti dei consiglieri, ho ritenuto non fosse più possibile andare avanti per quello che sta avvenendo al Comune. Più volte per questo incarico sono stato attaccato da chi pensavo di ottenere sostegno, ma non è questo il punto”.

“Manca un orizzonte lungo, di grande respiro, lasciare può servire a un cambio di passo. Ma non mollerò da consigliere, anzi lavorerò in maniera piò forte per dare un esempio che cambiare si può”.

La consigliere regionale Rosa Barone commenta molto positivamente la scelta: “Abbiamo appreso con soddisfazione delle dimissioni del nostro consigliere comunale Giovanni Quarato cui, a seguito del susseguirsi di scandali che avevano investito sia il Comune e sia componenti della maggioranza, avevamo chiesto questo passo indietro a Quarato, a tutela della sua immagine e di quella del M5S e per marcare la nostra distanza siderale da una fallimentare maggioranza di centro-destra la cui azione amministrativa, al momento, è sotto indagine della Commissione di Accesso che accerterà eventuali infiltrazioni e/o condizionamenti da parte delle organizzazioni mafiose.

“Il M5S ha tra i suoi principi cardini la trasparenza e la legalità, non possiamo in alcun modo affiancarci a chi ha ridotto la nostra città in questo stato. Lavoreremo insieme ai nostri consiglieri comunali Fatigato e Quarato e a tutti i nostri sostenitori/simpatizzanti/elettori affinché il M5S continui ad essere sempre una alternativa credibile per tutti i foggiani”. Il senatore Marco Pellegrini sulla scelta: “Ben fatto!”.