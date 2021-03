Covid: muore originario di Vieste, il paese si mobilita per la famiglia

Brescia, 20/03/2021 – (bresciatoday) La notizia ha lasciato senza parole le comunità di Piamborno, dove viveva, e di Breno, dove lavorava: ma anche Vieste e il Gargano, la sua terra d’origine. Aveva solo 53 anni Paolo Guida, gestore del ristorante Pizza Break scomparso a causa del Covid: è morto a pochi giorni di distanza dalla madre, anche lei stroncata dal coronavirus. Tutto il paese si è mobilitato per aiutare la moglie Monserrata e le figlie (ancora piccole) Francesca e Aurora: tra l’altro sono ancora in quarantena. In tal senso don Cristian Favalli, parroco di Piamborno e Cogno, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe: ad oggi, 20 marzo, sono già stati raccolti quasi 11mila euro. A questo link tutte le informazioni. (bresciatoday)