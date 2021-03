Covid Puglia, grave 28enne: ha già perso entrambi i genitori

Bari, 20/03/2021 – (repubblica) Ha 28 anni ed è il più giovane ricoverato nei reparti di rianimazione a Bari. Il ragazzo residente nel capoluogo pugliese è in condizioni critiche all’ospedale Covid della Fiera del Levante.

La sua storia sta commuovendo i medici che sono in prima linea nell’emergenza.

Il giovane ha infatti perso il padre, poco più che 65enne e la madre, uccisi dal Covid. Positiva, ma fortunatamente non in condizioni gravi, la sorella. I medici stanno facendo di tutto per salvare la vita al ragazzo: a complicare il quadro clinico potrebbe essere stato una lieve forma di obesità. Ma il virus, riflettono i medici, è stato particolarmente aggressivo con tutta la sua famiglia. (repubblica)