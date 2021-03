Covid Puglia, rianimazioni piene: continui voli della foggiana Alidaunia

Foggia, 20/03/2021 – (repubblica) Gli elicotteri di Alidaunia (concessionaria del servizio di elisoccorso per la Regione) partono di continuo dalle basi di Foggia e Vieste. In ogni elicottero c’è un equipaggio formato da un medico anestesista, un rianimatore, un infermiere e due piloti, in dotazione la barella biocontenitiva per i pazienti da intubare. La meta più frequentata è l’elisuperficie del Policlinico di Bari, dove arrivano i pazienti da trasferire da tutta l’area metropolitana, che da sola raccoglie quasi la metà della popolazione pugliese. Le destinazioni da raggiungere più spesso sono l’aeroporto di Brindisi e quello di Galatina, visto che l’ospedale Perrino e il Dea di Lecce hanno ancora posti in Rianimazione. Altro presidio da cui si parte spesso è quello di San Giovanni Rotondo, che accoglie pazienti da tutto il Gargano e che in questi giorni è impegnato nell’attivazione di ulteriori posti Covid. Al Policlinico di Foggia la Terapia intensiva Covid ha 32 posti (28 occupati) e quella No covid otto (tutti occupati, con possibilità di crearne due di riserva). (repubblica)