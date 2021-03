E’ la giornata internazionale della Felicità: quale il momento che ricordi?

(ANSA, 20 marzo 2021). COPENAGHEN – Da 9 anni il 20 marzo si festeggia la Giornata internazionale della felicità: l’Onu ha scelto proprio l’equinozio di primavera, simbolicamente l’inizio del fiorire della vita, per riconoscere e celebrare il benessere delle persone in tutto il mondo. La ricerca della felicità per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è uno dei diritti dell’uomo nonché scopo fondamentale dell’umanità. Parlare di felicità in questo periodo di emergenza sanitaria è difficile ma è anche necessario, per non perdere la speranza e continuare a fare progetti per il futuro.

Se la felicità è indiscutibilmente per tutti sconfiggere il virus, lo è anche pensare di programmare viaggi in luoghi che ci facciano stare bene.

A questo proposito è stata stilata una classifica dei Paesi e delle città più felici del mondo: come l’anno scorso la Finlandia si aggiudica il primo posto mentre per la terza volta la Danimarca arriva al secondo posto della graduatoria, decisa in base ad alcuni fattori tra cui il Pil pro capite, il sostegno sociale, la speranza di vita, il tasso di occupazione, la libertà, la generosità e l’assenza di corruzione, tutti indicatori di benessere e felicità.

Due città danesi, Aarhus e Copenaghen, rientrano nella top 5 dei centri abitati più felici del mondo; ma qual è il segreto della Danimarca? Secondo il direttore dell’Istituto di Copenaghen di ricerca sulla felicità Meik Wiking «nel Paese c’è la capacità di separare il benessere personale da quello economico: in Danimarca la felicità non ha un prezzo, qui la qualità della vita può comunque essere di alto livello.

Anche il grado di fiducia nel prossimo» prosegue l’esperto «e la percezione di sicurezza di un popolo spiega la maggiore o minore felicità di un Paese rispetto a un altro. La Danimarca è nota per l’alto tasso di fiducia dei suoi abitanti – per esempio, una delle cose che stupisce di più i turisti è l’abitudine di lasciare i bambini nel passeggino fuori dai locali mentre bevono un caffè all’interno. Mi sembra che la recente pandemia abbia reso ancora più evidente il legame tra il grado di fiducia e quello di benessere».