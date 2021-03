Foggia, incidente in via Napoli: un ferito in pronto soccorso

Foggia, 20/03/2021 – La Polizia Locale di Foggia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 6 all’incrocio tra via Napoli e la SS673. Ad entrare in collisione un autoarticolato ed una peugeot che, dopo l’urto, è uscita fuori strada ribaltandosi. Il conducente della peugeot è stato trasportato presso il locale pronto soccorso da una ambulanza del 118. Ancora non si conoscono le sue condizioni.