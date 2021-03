Foggia. Over 80 prenotati per seconda dose di vaccino ma il Centro Igiene è chiuso

Foggia, 20 marzo 2021. Rimandati a casa dopo più di un’ora di attesa davanti al centro d’igiene di Piazza Pavoncelli. Sono gli over 80 che, su prenotazione, stamattina avrebbero dovuto effettuare la seconda dose di vaccino. I due ingressi sono chiusi, non c’è un cartello, un avviso che spieghi quello che succede. Un giorno freddo e piovoso, con gli anziani da soli o con i figli che li hanno accompagnati chiedendo un giorno di permesso dal lavoro, o un permesso breve. Qualcuno con il bastone a stento si regge in piedi.

Telefonano alla centralinista che “non sa nulla”, riescono a sapere tramite fonte indiretta che “non ci sono vaccini” per la seconda dose. Stessa scena davanti all’Asl di piazza Libertà.

L’azienda, tuttavia, aveva comunicato ieri in una nota stampa che, a seguito di una “temporanea criticità collegata alle disponibilità di magazzino e ai tempi di approvigionamento delle dosi Pfizer”, così come indicato dalla Regione Puglia, ne derivava una diversa calendarizzazione delle sedute vaccinali.

Il servizio di recall, “immediatamente effettuato”, evidentemente ha richiamato solo qualcuno che ne era informato oggi, lasciando in dubbio persino gli stessi operatori della rete Asl. E un avviso scritto, anche con il pennarello, all’ingresso per evitare l’attesa?

“Senza notizie per ore davanti al Centro d’igiene. Io ero molto preoccupato per gli effetti della seconda dose, soprattutto per i possibili problemi articolari che potrebbe dare, ma sappiamo che bisogna vaccinarsi- dice un over 80 che attende la prossima data- siamo stati ignorati in una disorganizzazione totale”.